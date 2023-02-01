Malatya’nın Doğanyol ilçesinde yaşayan Nurcan Kayan ile gelini Nursel Kayan birlikte kurdukları kadın kooperatifinde peynir ve tereyağı üreterek aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde yaşayan Nurcan Kayan ile gelini Nursel Kayan birlikte kurdukları kadın kooperatifinde peynir ve tereyağı üreterek aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Doğanyol ilçesinde yaşayan Nurcan Kayan ile gelini Nursel Kayan geçtiğimiz yıl birlikte kurduğu bu yıl üretime başlayan kadın kooperatifinde peynir ve tereyağı üreterek aile ekonomisine katkı sağlıyor. Gelin kaynana Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) desteğiyle kurdukları kooperatifte günübirlik 40 kilo peynir 6 kilogram tereyağı üretiyor.

“İki aydır üretim yapıyoruz”

Geçen yıl kurulan kooperatifin bu yıl faaliyete başladığını kaydeden Kooperatif Başkanı Nurcan Kayan, ” Kooperatifi 7 kadın bir araya gelerek kooperatifimizi kurduk. Doğanyol ilçemizdeki vatandaşımız genellikle hayvancılıkla uğraşıyorlar fakat sütlerini tam değerlendiremiyorlardı. Biz de 7 hanım bir araya gelerek kooperatif kurduk. Toplamış olduğumuz sütlerle kurmuş olduğumuz tesiste Malatya peyniri üretiyoruz. Ayrıca yoğurtlarımızı mayalayarak yayık tereyağı üretiyoruz ve çökelek yapıyoruz. KOOP-DES’ten destek aldık. Soğutma, kaynatma kazanı, tekne ve vakum makinasını almış olduğumuz makinaların yüzde 70’ini devletimizden destek olarak aldık. Diğerler ihtiyaçları ise hanımlarla paylaşarak temin ettik. Sütün tamamını köylümüzden alıyoruz. Organik süt. Şuan inekler hamile doğurduktan sonra sütlerimiz daha da artacak üretimde daha fazla olacak“ dedi.

“Peynirin kilosunu 90’a tereyağınınkini ise 160 TL’ye satıyoruz”

Kooperatifin kuruluş aşamasının uzun sürdüğünü aktaran Başkan Kayan, ”Kooperatifi gelinimle birlikte kurduk. Çevredeki hanımlara baktığımızda sütleri değerlendirmede zorluk yaşıyorlardı. Hem kendi ekonomimize hem Doğanyol ekonomisine katkımız olsun istedik. Gelinimle birlikte köydeki hanımların sütlerini değerlendirip satışını yapıyoruz. İki aydır üretime geçtik. Şimdiye kadar makinaların hazırlanması, altyapının hazırlanması çok uzun sürdü. İki aydır üretim yapıyoruz. Kooperatifimizi kurduk daha sonra destek için başvurduk. Desteğin çıkması makinaların gelmesi zaman aldı. Sütün tamamını peynir yapmıyoruz, yoğurtlarımızı mayalıyoruz geri kalan sütle peynirimizi mayalıyoruz. Günlük 40 kilogram kadar peynir üretiyoruz yaklaşık 6 kilogram kadar da tereyağı üretiyoruz. Üretmiş olduğumuz peynir ve yağı, Malatya esnafına, evlerden isteyen olursa evlere gönderiyoruz. Peynirimizin kilosu 90 lira, tereyağımızın kilosu ise 160 TL’den satışa sunuyoruz. İneklerimiz hamile doğurduktan sonra sütler fazla olursa günde iki kez süt kazanını kaynatırsak üretim ikiye katlanır“ ifadelerini kullandı.

“Kayınvalidemle birlikte üretime başladık”

Doğanyol’da yaşayan ev hanımlarına destek olmak için kooperatif kurmaya karar verdiklerini ifade eden gelin Nursel Kayan ise “Doğanyol’da Kur’an kursu hocasıyım. Kursta hocalık yaparken hanımlarla konuştuğumuz zaman süt ve peynir satımı konusunda sıkıntıları olduklarını dile getirirlerdi. Bizde kayınvalidemle kadınlardan sütleri alıp peyniri biz işleyelim kadınların maddi anlamda kazanım sağlayabiliriz diye düşündük. Daha sonra kooperatif desteklerini duyduk. Kayınvalidemle ilgili bakanlığa başvuru yaptık. Başvurumuz gecen onaylandı. Daha sonra 7 hanım bir araya gelerek kooperatifi kurduk. İki aydır kayınvalidemle birlikte üretime başladık. Kadınların elinin değdiği her yer temiz olduğu için ürünlerimize katkı maddesi koymadığımız için güvenle satıyoruz. Sütü kadınlardan temin ettiğimiz için hem temiz yerden geliyor hem de yağlı geliyor. İlçemize, kadınlara destek olabilmek için kayınvalidem ve diğer hanımlarla birlikte kooperatifi kurduk. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.