Bursa’da bir damat adayı ve arkadaşları gelin alma merasimine bisiklet konvoyu ile gitti. Görenler şaşırsa da gelin bisiklete bindi, ’ya nasip’ dedi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi’nde Mert Koral isimli damat, gelin almak için ne otomobil, ne tır ne de kamyon tercih etti. Alışılagelmişin dışında Akçay, gelin almaya bisiklet grubu ile gitti. Bisikletini süsleyen Koral, önüne de ‘Evleniyoruz’ pankartını asarak gelin Gizem Akçay’ın Bursalı Tahir Caddesi Hancı Sokak üzerindeki evinin önüne geldi. Gizem Akçay’ı alarak bisikletinin arkasına bindiren Mert Koral, bisiklet grubu ile konvoy yapmayı da unutmadı. Konvoyu ve bisikletin üzerindeki gelini görenler meraklı gözlerle izlerken, o anlar cep telefonu ile kaydedilip ölümsüzleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.