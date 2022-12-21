Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Gelik İşletme Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında Kartiye 2 ve Kartiye 3 ocaklarda açılan yeni üretim panolarında kazasız üretim dileğiyle adak kesim töreni düzenlendi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Gelik İşletme Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında Kartiye 2 ve Kartiye 3 ocaklarda açılan yeni üretim panolarında kazasız üretim dileğiyle adak kesim töreni düzenlendi.

21 Aralık 2022 tarihinde 08:00-16:00 vardiyası öncesinde düzenlenen törene, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Amelebirliği Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Yiğit, Amelebirliği Gelik Şube Başkanı Serkan Günay, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, Karadon Müessese Müdürü Recep Ayyıldız, Kilimli İşletme Müdürü Hakan Yılmaz, Gelik İşletme Müdürü Murat Karagül, Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş, Şube Sekreteri Murat Sarı, Şube Mali Sekreteri Adem Arabacı, Şube Teşkilat Sekreteri Tevfik İncebacak, Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı ve yönetimi, Merkez Servisleri Şubesi Başkanı Aysel Kocabaş ve yönetimi, Gelik Baştemsilcisi Aykut Köseler ve maden işçileri katıldı.

Törende Kur’an-ı Kerim okunarak tüm maden şehitleri ve kazasız üretim dileğiyle dualar edildi. Ardından kuyu başında madencilerin ve katılımcıların duaları eşliğinde adak kesimi gerçekleştirildi.