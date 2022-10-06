Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyü civarında saat 11.40 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın havadan 9 helikopter, 2 uçak, karadan ise 15 arazöz ve çok sayıda orman işçisinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar ormanlık alan, 4 hektar ziraat alanı olmak üzere toplam 7 hektar alan zarar gördü.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyü civarında saat 11.40 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın havadan 9 helikopter, 2 uçak, karadan ise 15 arazöz ve çok sayıda orman işçisinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar ormanlık alan, 4 hektar ziraat alanı olmak üzere toplam 7 hektar alan zarar gördü.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.