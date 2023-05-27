Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde satışına yönelik çalışma çerçevesinde şüpheli Ç. Ş. üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 4.08 gram kubar esrar, 24.62 gram esrar, 15.8 gram skunk, 18.67 gram toz esrar, 16 extacy hap, 100 adet 9.9 mm fişek ele geçirildi. İkamette yapılan arama sırasında T.A. (39) ve B.K. (30) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden B.K. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen diğer şüpheliler Ç.Ş. ve T.A. tutuklandı.