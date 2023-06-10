Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM Manisa Bölge Müdürlüğü ve Gelibolu Ziraat Odası ortaklığında Gelibolu ilçesinde ‘Tarım Sigortalarının Önemi ve TARSİM 2023 Yılı Yenilikleri’ konulu eğitim toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü H. İbrahim Büyükgaga, Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Şimşek, TARSİM Manisa Bölge Müdürlüğünden Konu Uzmanı Can Amaç, Gelibolu Ziraat Odası Başkanı Erkan Kaya, Köy Muhtarları, Kooperatif Başkanları ve üreticiler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ; Tarımsal üretim emek isteyen, meşakkatli, zor bir sektördür. Üretimin başlangıcından, hasat tamamlanana kadar, her aşaması risk altında olup bu riskler iklim kaynaklı olabildiği gibi bazen ekonomik, bazen de sosyal boyutlu olabilmektedir. Bakanlığımız; bu ve benzeri risklerden kaynaklanan, üreticilerimizin mağduriyetlerini giderebilmek için, 2005 yılında 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununu hazırlamış ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2006 yılında TARSİM çerçevesinde uygulamalara başlanmış. Bu kanunla; üreticilerimizin ürünlerini, kendi isteğine bağlı, risklere karşı sigorta yaptırmaları sağlanmıştır. Tarım sigortaları uygulama talimatları her yıl yenilenerek alanı sürekli genişletilmektedir. 2006 yılından bu güne kadar birçok yenilik yapılmıştır. Tarım sigortaları kapsamında ödenmesi gereken primin en az %50 si de devlet tarafından karşılanmaktadır. Çanakkale de tarım sigortaları çerçevesinde 2022 yılında toplam 12.551 üretici tarafından 56.908 adet poliçe ile sigorta yaptırılmış, poliçe sayısında bir önceki yıla göre yüzde 22 oranında artış olmuştur. Toplam prim tutarı 138 milyon lira olup, prim tutarının 67 milyon lirası üreticiler, 71 milyon lirası devlet prim desteği olarak devlet tarafından karşılanmıştır. Değişen iklim koşulları ve küresel ısınma neticesinde, artan doğal afetler göz önüne alındığında; üreticilerimizin alın teri ve emeklerinin boşa gitmemesi için, ürünlerini TARSİM çerçevesinde türlü doğal afete karşı sigorta yaptırarak, uğrayacakları zararı en aza indirmelidir” dedi.

Ardından TARSİM Manisa Bölge Müdürlüğünden Konu Uzmanı Can Amaç tarafından “Tarım Sigortalarının Önemi ve TARSİM 2023 Yılı Yenilikleri" konulu ayrıntılı sunum yapıldı, üreticilerin soruları cevaplandırıldı.