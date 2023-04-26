Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Celal Nuri İleri Caddesi üzerinde bulunan döner kavşakta meydana geldi. 34 ZNF 68 plakalı otomobil, nedeni belli olmayan bir şekilde takla attı. Araç içinde bulunan C.Y. ve B.T. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar C.Y. ve B.T. ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.