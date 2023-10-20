Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan bir şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde satışını ve kullanımını engellemeye yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli takibe alındı. Camiikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokak üzerinde polisten kaçan şüpheli A.G. (26) kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 1 fişek halinde metamfetamin diye tabir edilen uyuşturucu madde ile 80 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli A.G. polis tarafından gözaltına alındı.