Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde polis tarafından bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 40 adet kağıda sarılı vaziyette skunk uyuşturucu maddesi ile 13 adet metamfetamin diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Gelibolu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, ilçe merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Ekipler tarafından sabaha karşı bir eve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda şüpheli İ.Ç. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 40 adet kağıda sarılı vaziyette skunk uyuşturucu maddesi ile 13 adet metamfetamin diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gelibolu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli İ.Ç’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğünce, gelecek günlerde operasyonların devam edeceği, insanları zehirleyen tacirlere göz açtırılmayacağı belirtildi.