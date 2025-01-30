Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde motosiklet ve araçlara yönelik yapılan sürücü belgesiz araç kullanmak, yetersiz ehliyet, kask kullanımı, sigorta ve muayene denetimlerinde 242 araç ve motosiklet denetlendi. 138 araç ve motosiklete işlem yapıldı. 12 motosiklet bağlandı. 793 bin 999 TL ceza kesildi.

Gelibolu Trafik Denetleme Büro Amirliği ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçenin giriş ve çıkış noktalarında motosiklet ve araçlar denetlendi. Ekipler, araç ve motosikletlerde sürücü belgesiz araç kullanmak, yetersiz ehliyet, kask kullanımı, sigorta ve muayene denetimleri yaptı. Denetimlerde 242 araç ve motosiklet denetlendi. 138 araç ve motosiklete işlem yapıldı. 12 motosiklet bağlandı. 793 bin 999 TL ceza kesildi.