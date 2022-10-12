Haklarında adli işlem yapılan şüpheliler S.A. ve O.F. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Yasa dışı avcılık yapan 23 kişiye 60 bin lira ceza

Yasa dışı avcılık yapan 23 kişiye 60 bin lira ceza

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gelibolu’da kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde şüpheliler S.A. ve O.F.’nin aracında arama yapıldı. Aramada 46 farklı markada gümrük kaçağı 48.6 litre alkollü içki ele geçirildi.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

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