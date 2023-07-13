Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 14 ilde, 62 suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 52 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Bülent Kımız, polislerin kimlik sorgulaması sırasında yakalandı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan kimlik sorgulaması sırasında sahte kimlik kullanan bir kişi tespit edildi. Şüphelinin 14 ilde, 62 suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 52 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Bülent Kımız olduğu tespit edildi. Dolandırıcılık, sahtecilik, yaralama, tehdit, hakaret ve iftira suçlarından sabıkası olduğu belirlenen zanlı Kımız gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.