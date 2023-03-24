Çanakkale’nin Gelibolu ilçe Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin altyapı çalışmaları sırasında, Çanakkale Savaşları’ndan kaldığı değerlendirilen 4 adet patlamamış top mermisi bulundu.
Gelibolu Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin, Alaaddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerinde altyapı çalışması sırasında kepçeyle kazma işlemi gerçekleştiren iş makinesi operatörü, topraktan top mermisi çıktığını görünce çalışmasını durdurdu. Gelibolu Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri durumu Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay Yeri İnceleme ekibi tarafından yapılan incelemede Çanakkale Savaşları’ndan kaldığı değerlendirilen 4 adet top mermisi bulundu. Ekipler, patlamamış top mermilerinin bulunduğu bölgenin çevresinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Gelibolu Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri bölgeden uzaklaştırıldı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ekibinin, Çanakkale Savaşları’ndan kaldığı değerlendirilen 4 adet patlamamış top mermisinde inceleme yapması bekleniyor. Bomba imha ekiplerince yapılacak inceleme sonrası top mermilerinin imha edilip, edilmeyeceğine karar verilecek.