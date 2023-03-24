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Gelibolu Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin, Alaaddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerinde altyapı çalışması sırasında kepçeyle kazma işlemi gerçekleştiren iş makinesi operatörü, topraktan top mermisi çıktığını görünce çalışmasını durdurdu. Gelibolu Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri durumu Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay Yeri İnceleme ekibi tarafından yapılan incelemede Çanakkale Savaşları’ndan kaldığı değerlendirilen 4 adet top mermisi bulundu. Ekipler, patlamamış top mermilerinin bulunduğu bölgenin çevresinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Gelibolu Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri bölgeden uzaklaştırıldı.

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