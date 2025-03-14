Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bir apartmanın giriş katında bulunan daire, çıkan yangında kullanılamaz hale getirdi.

Hoca Hamza Mahallesi, İbni Katip Sokak’ta bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 19.15 sıralarında çıkan yangınla dumanlar tüm apartmanı sardı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.