Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde polis düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamasında çeşitli adreslerde 35 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenleri 2 bin 700 Euro karşılığında Avrupa’ya kaçırmak vaadinde bulunan 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de polis tarafından gözaltına alındı.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde polis düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamasında çeşitli adreslerde 35 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenleri 2 bin 700 Euro karşılığında Avrupa’ya kaçırmak vaadinde bulunan 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de polis tarafından gözaltına alındı.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması çerçevesinde ilçe merkezinde uygulama yaptı. Polisler, çeşitli adreslerde yaptıkları uygulamada 35 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenleri 2 bin 700 Euro karşılığında Avrupa’ya kaçırmak vaadinde 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de polis tarafından gözaltına alındı. Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından 35 kaçak göçmen, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Öte yandan, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.