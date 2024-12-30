Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi Sanat Galerisi, Görsel Sanatlar Öğretmeni Zehra Bürde Özçelik’in “Gelenekten Geleceğe” başlıklı resim sergisine ev sahipliği yaptı. 23 eserin yer aldığı sergi açılışında sanatçıyı, öğrencileri de yalnız bırakmadı.

İstanbul’daki camileri kendi tarzıyla yeniden yorumlayan sanatçı eserlerinde, geçmişin köklü mimari anlayışını günümüzün çağdaş yorumlarıyla harmanladı. Eserlerinde, iki farklı estetik anlayış arasındaki uyumu vurgulayan sanatçı sergide, geleneksel formların yanı sıra natürmort çalışmalarına da yer verdi.

Özçelik: Her ne kadar modern ya da çağdaş olsam da gelenekselden kopmamamız gerektiğini savunuyorum

Sanatçı Zehra Bürde Özçelik, “Yüksek Lisans tezimden esinlenerek hazırladığım bu çalışmalarda, İstanbul’da 2000 yılı sonrası inşa edilmiş ve modern mimariye sahip olan camileri, stilize bir şekilde tasarlayarak tuvale aktardım. Amacım, cami mimarisindeki geleneksel formlarla (hat yazısı, mukarnas, kubbe, minare vb.) modern üslubun bir aradaki uyumunu ve dengesini, kendi yorumlamalarımla seyirciye aktarmaktır. Ben gelenekseli modernlikle yorumlamaya çalıştım. Her ne kadar modern ya da çağdaş olsam da gelenekselden kopmamamız gerektiğini savunuyorum. Bu çalışmalar hem el emeği hem de fikrî bir emek içeriyor” diye konuştu.

İzleyiciye gelenekselin kalıcılığını ve modernin yenilikçi bakış açısını bir arada hissettiren “Gelenekten Geleceğe” isimli sergi, 25 Ocak’a dek Atakent Sanat Galerisi’nde açık kalacak.