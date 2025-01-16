İnegöl AVM, kültürel sürdürülebilirliğe önemli bir katkı sunacak projeyi hayata geçiriyor. Çocuklar ve yetişkinleri geleneksel el sanatlarıyla buluşturmayı hedefleyen ‘Gelenekten Geleceğe’ projesi, AVM’de hayata geçiyor.

Fiba CP’nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, 20 Ocak itibariyle başlayacak olan ‘Gelenekten Geleceğe’ projesi ile, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını tekrar toplumla buluşturmayı hedefliyor. Bu proje, sadece sanat atölyeleri düzenlemekle sınırlı kalmayıp, toplumsal hafızayı canlandırmayı, kültürel sürdürülebilirliği sağlamayı ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı da amaçlıyor.

Proje, hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik olarak yıl boyunca düzenlenecek atölye çalışmalarıyla, bu değerli meslekleri yeni nesillere aktarırken toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor. AVM, bu projede yerel el sanatları ustaları, sanat akademisyenleri ve üniversitelerle iş birliği yaparak katılımcılara daha zengin bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Atölyelerde üretilen eserlerin fırınlama ve sergilenme aşamaları da bu uzman iş birlikleri sayesinde profesyonel bir şekilde gerçekleştirilecek.

Gelenekten Geleceğe projesi; çömlek, ebru, resim ve röliyef gibi her ay farklı bir el sanatı dalına odaklanarak toplumsal farkındalık oluşturacak atölyelerle devam edecek. Bu projede, katılımcıların eserleri sadece sergilenmekle kalmayıp, geleneksel sanatları topluma kazandırmak için bir başlangıç noktası olacak.

Sanat ve satış buluşuyor

Geleneksel el sanatları eserlerinin satışına da olanak tanıyacak bu büyük proje sayesinde, hem geleneksel el sanatlarının önemi vurgulanacak hem de topluma ekonomik ve kültürel bir katma değer sağlanacak. Proje kapsamında oluşturulan sanat atölyesi, sadece etkinliklerin gerçekleştirildiği bir alan olmakla kalmayıp, geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve yaygınlaştırılması için bir merkez haline gelecek.

Gelenekten Geleceğe projesi, sadece bugünün değil geleceğin de sanatseverlerine hitap etmeyi amaçlıyor. Bu uzun soluklu projenin, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri tekrar canlandırarak kültürel sürdürülebilirliğe katkı sağlamasının yanı sıra ekonomik fayda yaratması hedefleniyor. Geleneksel el sanatları alanında bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerini merkezine alan proje hem toplumsal hafızanın yaşatılmasına hem de yeni nesillere aktarılmasına öncülük edecek bir model sunuyor.

Sömestr tatilinde Çini Sanatı Atölyesi

Projenin ilk ayağı olan Çini Atölyesi, 20 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında, her hafta sonu saat 15.00 ile 18.00 arasında İnegöl AVM Sanat Atölyesi’nde gerçekleşecek. 8 yaş ve üzeri çocukların aileleriyle birlikte katılabileceği bu etkinlikte, 20x20 cm ölçüsündeki çini karoları katılımcılar tarafından boyanacak. Boyanan eserler fırınlandıktan sonra iki dev duvarda kalıcı bir sergiye dönüşecek. Bu renkli sergi alanı, hem çocukların üreticiliğini ön plana çıkaracak hem de ziyaretçiler için unutulmaz bir fotoğraf alanı oluşturacak.