Bayburt’un Demirözü ilçesinde ev hanımlarını kış aylarına hazırlık olarak ev salçası yapma telaşı sardı.

Bayburt’un Demirözü ilçesinde ev hanımlarını kış aylarına hazırlık olarak ev salçası yapma telaşı sardı.

Yemeklerin vazgeçilmez tatları, hatta olmazsa olmazları arasında olan ev salçası için ev hanımları kazanlarda salça kaynatmaya başladı. Fabrikasyon ürünleri tercih etmeyenler geleneksel yöntemlerle kış hazırlıklarını yapmak için kolları sıvadı. Pazarlardan veya köylerdeki üreticilerden satın aldıkları domateslerle salça yapan kadınlar, evlerinin salça ihtiyacını karşılayabilmek için yüzlerce kilo domatesi elden geçiriyorlar. Kimi kadınlar eski yöntemlerle domatesin suyunu çıkarmak için günlerce süren işlemlerden geçirirken, kimi kadınlar ise seyyar salça çekicileri tercih ediyor. Ev hanımlarına, komşularının yanı sıra eşleri de yardımcı oluyor. Bazı mahallelerde ise imece usulü her gün bir evin ihtiyacı olan salça kaynatılıyor.

Ev salçasının yemeklere, hazır satılan salçalardan daha çok lezzet kattığını söyleyen Huriye Karaaslan; “Domates alarak ev salçası yapıyoruz. Yaptığımız ev salçasını yemeklerde kullandığımız gibi kahvaltıda da bol olarak tüketiyoruz. Odun ateşinde yapılan salçanın tadı bir başka güzel oluyor” şeklinde konuştu.

Uzun yıllardır gelenek haline gelen salça yapımı ilk olarak küçük küçük doğranan domatesler, odun ateşinde yaklaşık 3 saat kaynatıldıktan sonra tuzu atılıyor ve yaklaşık 1 saat daha kaynatılan domatesler salça haline geldikten sonra soğumaya bırakılıyor. 12 saat soğumaya bırakılan salça daha sonra kullanıma hazır hâle geliyor.

Üç kilo domatesten yaklaşık 1 kilo salça çıktığını kaydeden Huriye Karaaslan, "Şuanda domatesle kırmızıbiberi kaynattık, iyice eridi. Bundan sonra domatesin suyunu makineden geçireceğiz ve ondan sonra salça yapmaya devam edeceğiz. Çok meşakkatli bir iş. Salça makinesinden geçirdiğimiz salçayı şimdi tekrar kaynatmaya başladık. Yaklaşık 3-4 saat sonra salçamız olacak. Biz böyle karıştırmaya devam edeceğiz. 8-9 saatlik uzun bir uğraştan sonra salçalarımız bitti. Yaklaşık 70-80 senedir ilçemizde bu salçalar üretiliyor. Bu tamamen doğal, hiçbir katkı maddesi yoktur. İnsan sağlığı için çok faydalı bir üründür. Ev ekonomisine salça katkısı oluyor" dedi.