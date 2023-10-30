Kırklareli’nin Vize ilçesinde Güneydoğu Asya’dan Akdeniz’e kadar birçok kültür mutfağında önemli yere sahip baharatlardan olan pul biber, birçok aile tarafından geleneksel yöntemlerle kendi evlerinde yapılıyor.

Güneydoğu Asya’dan Akdeniz’e kadar birçok kültür mutfağında önemli yere sahip baharatlardan olan pul biber, birçok aile tarafından geleneksel yöntemlerle kendi evlerinde yapılıyor. Bu geleneksel yöntemlerle üretimi yapılan pul biberin, tadını özel kılıyor. Geleneksel üretim; biber hasadı, kurutma, öğütme ve eleme gibi birçok aşamadan oluşuyor.

Vize Tarım ve Orman İlçe Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ve İlçe Müdürlüğü teknik personeli, ilçenin Doğanca köyünde geleneksel yöntemlerle pul biber yapmakta olan Şengül Varol’u ziyaret etti. Ziyarette üretim aşamaları incelenerek, kadın elinin değdiği her şey gibi kültürlerin özünden gelen bu lezzetin de yine kadın elinde geleneksel yöntemle tatlandığına değinildi.

İlçe Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, Cumhuriyet’in 100. yıl sevincini yaşamakta olan üretici Şengül Varol’a ve diğer üretici kadınlara ithafen, “Geçmişten günümüze çalışan üreten tüm kadınlar Cumhuriyet’in temel taşlarından biri olmuş ve bundan sonra da Cumhuriyetimizin daha ileri taşınmasında büyük katkıda bulunacaktır” dedi.