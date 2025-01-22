Manisa Şehir Hastanesi’nde 25 Aralık 2024 tarihinde açılışı yapılan ve ocak ayının başından beri hizmet vermeye başlayan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedavi Merkezinde güvenilir ve bilimsel temellere dayanarak uygulanan tedavi hastalardan ilgi görüyor.

Manisa Şehir Hastanesi GETAT hekimlerinden Prof. Dr. Ender Gedik, “GETAT Merkezi’nde Uzm. Dr. Ayşegül Solmaz Tuncer ve Uzm. Dr. Fatoş Polat ile birlikte üç hekim olarak hizmet veriyoruz. Geleneksel ve Tamamlayıcı tıp tedavileri nedir dersek aslında kökenleri çok eski çağlarda aldığını görüyoruz. Normal tıbbi tedavilerin yanı sıra tamamlayıcı ve kökeni yüzlerce yıl öncesine dayanan tedavilerdir. Akupunkturu ele alacak olursak Çin’de başlayan bir süreci görüyoruz. Daha sonra Avrupa’da ve Amerika’da şekil değiştirip daha fizyolojik temellere gittiğini görmekteyiz. Aynı zamanda da kupa tedavisi gibi kökleri bizim tarihi genlerimizde olan diğer tedaviler bulunmaktadır." dedi.

"Bilimsel temeller üzerinde tedavi uygulanıyor"

Yapılan tedavilerin normal tedavilerle birlikte değerlendirilebilir aynı zamanda da tamamlayıcı özelliği ile ilaçlara ya da ameliyatlara ya da tedavilerde yanıtsız kalan durumlar için çözüm olabildiğini kaydeden Prof. Dr. Gedik, "Hastanemizin farkı, tamamen güvenli bir ortamda bu tedavileri sürdürebilmemiz ve bilimsel temelleri olan bir şekilde yapmamızdır. Neler yapıyoruz dersek, başta Ozon tedavisi, Mezoterapi, Proloterapi, Hipnoz, Akupunktur gibi tedavileri yapmaktayız ve bir süre sonra Kupa tedavisiyle beraber bunların genişleyerek gideceğini söyleyebiliriz. Bu anlamda hem ilimize hem de yakın çevre illere hizmet vermeyi düşünmekteyiz. Şuan için sistemimiz randevu açısından merkezimize gelip değerlendirme şeklinde yapılabilmekte bu anlamda tekrardan hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu konuda çalışan herkese başarılar diler, hastalarımıza şifa diliyorum.”