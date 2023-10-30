Denizli Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyet’in 100. kuruluş yılı kapsamında düzenlediği Geleneksel Türk Spor Oyunları’nda gerçekleştirilen gösteriler nefesleri kesti.

Denizlililerin 100. yıl coşkusunu 3 gün boyunca Geleneksel Türk Spor Oyunları ile yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlediği Geleneksel Türk Spor Oyunları muhteşem bir finalle tamamlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi’nde 3 gün boyunca süren etkinliğe katılan onbinlerce vatandaş Cumhuriyet coşkusunu geleneksel Türk spor oyunları ile yaşadı. Uşak, Erzurum, Balıkesir, Ankara, Sivas, Van başta olmak üzere 25 ayrı ilden 500 atlı sporcunun katıldığı dev organizasyonda atlı cirit müsabakalarının yanı sıra atlı okçuluk, kökbörü, okçuluk, çevgan, atlı güreş, atlı akrobasi gösterileri yapıldı. Denizlililerin Cumhuriyetin 100. yıl coşkusunu doyasıya yaşadığı, tarihi ve kültürel öğelerin canlandırıldığı Geleneksel Türk Spor Oyunları’nda gerçekleştirilen müsabaka ve gösteriler adeta nefesleri kesti.

Cirit müsabakalarının ödül töreni yapıldı

İzleyenlerin unutulmaz anlar yaşadığı etkinlikte cirit müsabakalarının ödül töreni yapıldı. Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Bahri Önal, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dereceye giren takımlara ödüllerini veren Başkan Osman Zolan, Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında düzenledikleri ve 3 gün süren Geleneksel Türk Spor Oyunları’na olan yoğun ilginin kendilerini de mutlu ettiğini belirterek emek veren herkese teşekkür etti. Bir kez daha Cumhuriyet’in 100. yılı ve Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Başkan Zolan, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına, şehitlerimize, gazilerimize minnet ve şükranları sunuyorum. Bugün hür ve bağımsız yaşıyorsak bunu onlara borçluyuz. Ruhları şad olsun” dedi.

“Geleneklerimiz koruyarak geleceğe aktarmaya devam edeceğiz”

Atlı okçuluktan cirite, akrobasi gösterilerinden kökbörüye geleneksel Türk spor oyunlarının nefesleri kestiğini ve buraya gelen tüm vatandaşların Türk kültürünü yaşayarak tarihi bir yolculuğa çıktığını kaydeden Başkan Zolan, “Bu oyunlar bizim özümüz kökümüz. Geleneklerimiz koruyarak geleceğe aktarmaya devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı. Cirit müsabakalarında sıralama şu şekilde gerçekleşti: “Sancak Atlı Spor Kulübü, Genç Bozkuşlular Atlı Spor Kulübü, Şah Dadaş Atlı Spor Kulübü ve Genç Osman Atlı Spor Kulübü.”