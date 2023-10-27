Denizli Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında düzenlediği Geleneksel Türk Spor Oyunları coşkulu bir açılışa sahne oldu. Denizlililerin 100. yıl coşkusunu doyasıya yaşayarak 3 gün boyunca geleneksel oyunları izleyeceği dev organizasyona binlerce öğrenci Türk bayrakları ile katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümü kapsamında 27-28-29 Ekim’de düzenleyeceği Geleneksel Türk Spor Oyunları başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi’nde düzenlenen açılış programına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, davetliler ve binlerce öğrenci katıldı. Üç gün sürecek dev organizasyon Genç Osman Atlı Spor Kulübü ile Genç Bozkuşlular Atlı Spor Kulübü arasında yapılan ata sporu cirit müsabakası ile başladı. İzleyenlerin merakla takip ettiği müsabakada atlı sporcuların birbirilerine fırlattığı ciritler büyük heyecana neden oldu, başarılı atışlar bol bol alkış aldı. Başkan Osman Zolan müsabakanın devre arasında tribünleri dolaşarak öğrencilerle bir araya geldi. Bu sırada gençler Başkan Osman Zolan’ın kendilerine hediye ettiği Türk bayraklarını açarak tribünleri adeta kırmızı beyaza boyadı. Bu sırada çalınan 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı ile gençlerin coşkusu zirveye ulaştı.

“Türk bayrağı her yere yakışır”

Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada gençlerin coşkusundan övgüyle bahsetti. Okçuluk, cirit gibi birçok geleneksel oyunu Geleneksel Türk Spor Oyunları ile sergileyeceklerini belirten Başkan Zolan, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını coşkuyla, güzelliklerle, mutlulukla el ele hep birlikte kutlamak istedik. Geleceğimizin teminatı olan siz gençlerle kutlamak ayrı bir güzel” dedi. Her yerin kırmızı-beyaz Türk bayrağı olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, “Türk bayrağı her yere yakışır. Ama gençlerimizde daha ayrı bir güzel duruyor. Çünkü bu ülkenin geleceği, bu emanet sizde” diye konuştu. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tam 100 yıl önce Cumhuriyet’i kurduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Bize düşen bu vatana hep birlikte sahip çıkmak. İnşallah Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacak” diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

25 ilden 500 atlı sporcu katılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi’nde başlayan Geleneksel Türk Spor Oyunları, 28 Ekim Cumartesi 12.00-19.00 ve 29 Ekim Pazar 12.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Uşak, Erzurum, Balıkesir, Ankara, Sivas, Van başta olmak üzere 25 ayrı ilden 500 atlı sporcunun katıldığı Geleneksel Türk Spor Oyunları’nda atlı cirit müsabakalarının yanı sıra atlı okçuluk, kökbörü, okçuluk, çevgan, atlı güreş, atlı akrobasi gösterileri yapılacak. Denizlililerin Cumhuriyetin 100. yıl coşkusunu doyasıya yaşayacağı, tarihi ve kültürel öğelerin canlandırılacağı Geleneksel Türk Spor Oyunları’na katılımın ücretsiz olduğu ifade edildi.