Etkinlikte; Minyatür, Tezhip, Hat, Ebru, Madeni Eşya ve Kuyumculuk gibi konular üzerine örnek eserler sergileyerek bilgiler veren Doç. Dr. Parlak, katılımcılarla birlikte geleneksel yöntemlerle murakka yapımı da gerçekleştirdi.

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yusuf Parlak, “Geleneksel Türk Sanatları üzerine Söyleşi & Workshop” etkinliği ile katılımcıları bilgilendirdi.

Yapısal eşitlik modellemesi için Türkiye’ye geldi

Yapısal eşitlik modellemesi için Türkiye’ye geldi

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