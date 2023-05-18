15-21 Mayıs Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Geleneksel Türk Okçuluğu büyükler kategorisinde il birinciliği müsabakaları yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlik merkezlerinde gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu eğitimleri Erzincan’da tüm hızıyla devam ederken 15-21 Mayıs Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Geleneksel Türk Okçuluğu büyükler kategorisinde il birinciliği müsabakaları yapıldı. Tarihi çok eskilere dayanan okçuluk, Türkler için hem milli hem de manevi değerler açısından büyük bir öneme sahip. Erzincan Gençlik Merkezi sayesinde bu şuurla, 8 ile 29 yaş arası gençler atalarının izinde, şanlı tarihiyle, kültürüyle, ok ve yayla tanışarak ok atıcılığı eğitimlerine ücretsiz olarak katılıyorlar. Geleneksel Türk Okçuluğu eğitiminde çalışmalar gruplar halinde devam ederken, kemankeşler bu kez il birinciliği için yarıştı.