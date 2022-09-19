T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu tarafından gerçekleştirilen “Gençlik Merkezleri Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası”, Ankara’da düzenlendi. Ankara Örnek Stadı’nda gerçekleşen etkinlikte, Anadolu Üniversitesi öğrencisi elde ettiği derece ile büyük başarı gösterdi.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu tarafından gerçekleştirilen “Gençlik Merkezleri Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası”, Ankara’da düzenlendi. Ankara Örnek Stadı’nda gerçekleşen etkinlikte, Anadolu Üniversitesi öğrencisi elde ettiği derece ile büyük başarı gösterdi.

Tüm Türkiye’den gençlik merkezi üyesi 18-29 yaş aralığındaki erkek ve kadın sporcuların katıldığı Gençlik Merkezleri Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası’ndan Anadolu Üniversitesi öğrencisi madalya ile döndü. Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Berkay Kalay müsabakada rakiplerini geride bırakarak Türkiye 2’incisi oldu ve Üniversitemizi gururlandırdı.