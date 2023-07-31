Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi Atletizm Pistinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu İl Seçmeleri 50 sporcunun katılımıyla sona erdi. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Spor kenti Afyonkarahisar’da müsabakalar hız kesmeden devam ediyor. Atletizm Pistinde düzenlenen okçuluk il seçmeleri heyecan dolu anlara sahne oldu. Müsabakalarda derece elde eden sporcular Sivas’ta düzenlenecek olan Gençler Türkiye Şampiyonasında Afyonkarahisar’ı temsil edecek. Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreni ile madalyaları takdim edildi.