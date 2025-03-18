Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından Turizm Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ve Selçuklu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yürütülen "Ahşabın Geometrik Dansı Kündekari" projesi kapsamında açılış ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformunda düzenlenen programa Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Selçuklu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Mehmet Ali Gürel, Türk Eğitim-Sen Konya 2 No’lu Şube Başkanı Bayram Güneş, Selçuklu Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri ile davetliler katılım sağladı. Programın açılışında konuşan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, "Kalkınma Ajansları ‘Kalkınma Yerelden Başlar’ anlayışıyla sorumlu oldukları bölgelerin her açıdan gelişmesine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren, kalkınma birimleridir. Mevlana Kalkınma Ajansı olarak bizler de, sorumlu olduğumuz Konya ve Karaman Bölgesi’nin her açıdan gelişmesi ve sahip olduğu potansiyellerin harekete geçirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz çeşitli faaliyetler ve yürüttüğümüz destek mekanizmaları ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz bu projemiz de Selçuklu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından ajansımıza sunulmuş ve ajansımız Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmektedir. Hayata geçirilecek olan proje ile geleneksel bir Türk el sanatı olan ve maalesef yok olmaya yüz tutmuş zanaatlar arasında bulunan kündekari sanatının verilecek eğitimlerle gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, kündekari sanatının tanıtımı ve tarihi geçmişi konusunda katılımcılara eğitimler verilecektir. Ardından atölye çalışmaları ve teknik eğitimler gerçekleştirilecek, eğitimlerin ardından uygulama aşamasına geçilecek, çalışmalar tamamlandıktan sonra ise sergi ile tanıtımı ve sunumu gerçekleştirilecektir. Kündekari sanatının tanınırlığının ve bilinirliğinin artırılarak gelecek kuşaklara aktarımının sağlanması projenin nihai hedefleri arasında yer almakla birlikte, ayrıca eski bir sanat olan kündekari ile yeni teknolojilerin harmanlanarak inovatif bir üretimin gerçekleştirilecek olması projeyi daha da değerli hale getirmektedir.

Bunun yanı sıra, liselerimizde geleneksel Türk sanatlarından kündekariye ilgi oluşturarak, bu zanaatta yetişmiş iş gücü oluşturmak ve bu alanda girişimciler çıkartmak ta yine projenin hedefleri arasında yer almaktadır. Bu vesile ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen, yerelde ise kalkına ajansları tarafından uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Anadoludakiler kapsamında Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından ajansımıza sunulan ‘Selçuklu Ahşap Oyuncakları ve Kündekari Ürünlerinin Canlandırılması’ projesinin destek almaya hak kazandığını, sözleşmesini Konya Valimiz nezaretinde geçtiğimiz hafta içerisinde imzaladığımız projeye ajansımız tarafından 2 milyon 600 bin TL kaynak ayrıldığını, proje kapsamında ‘Selçuklu Ahşap Oyuncakları ve Kündekari Merkezi’ kurulacağını da özellikle dile getirmek istiyorum. Ajans olarak bu projeler gibi şehrimizin ve bölgemizin üretimine, istihdamına, tarihi ve kültürel miraslarının yaşatılmasına katkı sunacak tüm projelere desteğimizin artarak devam edeceğini dile getirerek, projenin hazırlanmasında emeği geçen Selçuklu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Mehmet Ali Gürel nezdinde tüm ekibine ve bugün bizlere ev sahipliği yapan Kapsül Teknoloji Platformuna teşekkür ediyor, projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sonrasında söz alan Selçuklu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Mehmet Ali Gürel de, "Merkez olarak gerek öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim almaları gerekse de bilim ve sanata katkı sunulması amacıyla pek çok projeyi hayata geçirmiş durumdayız. Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bu projemizle de yok olmaya yüz tutmuş zanaatlar arasında yer alan Geleneksel Türk El Sanatı Kündekari’yi yeni teknolojiler ile harmanlayarak yeni ürünler ortaya koymayı ve bu sanatı turizm meslek liseleri ve diğer meslek liselerinde yeniden canlandırarak gelecek nesillere aktarmayı amaçladık. Proje kapsamında ilk etapta merkezimiz öğretmenlerine işin bizzat mutfağında yer alan kündekari ustaları tarafından eğitimler verilecek, ardından da öğretmenlerimizin kazandığı bu tecrübe öğrencilerimize aktarılacak. Eğitimlerin tamamlanması ve öğrencilerimizin bu eğitimleri almaya başlamasıyla birlikte bu sanatın yeniden canlanacağına inancımız tamdır. Kurum olarak büyük önem verdiğimiz bu projeye verdikleri destek için Mevlana Kalkınma Ajansı’na teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından proje kapsamında, Selçuklu Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerine yönelik kündekari sanatının tarihi, teknikleri ve bu sanatın eğitim materyallerine nasıl entegre edilebileceği konusunda detaylı bir eğitim verildi.