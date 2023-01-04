Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Binevler Sosyal Tesisinde açılan el işi kurslarına katılan kursiyerler, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk el sanatlarını öğreniyor.

Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Binevler Sosyal Tesisinde açılan el işi kurslarına katılan kursiyerler, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk el sanatlarını öğreniyor.

Binevler Sosyal Tesisi bünyesinde açılan kurslarda suzeni, hesap işi, sim sırma, tel kırma, Türk işi, el sanatlarının yapımını öğrenen kursiyerler, unutulmaya yüz tutmuş bu sanatları gelecek kuşaklara aktaracak. Kadınlara yönelik projeleri ile büyük beğeni toplayan Şahinbey Belediyesi; kadınların meslek sahibi olabilmesi adına çeşitli kurslar açıyor. Belediye Kültür Müdürlüğünce görevlendirilen eğitmenler tarafından ücretsiz verilen kurslar arasında yoğunluğu geleneksel el sanatları oluşturuyor.

Binevler Sosyal Tesisinde açılan kurslarda suzeni, hesap işi, sim sırma, tel kırma, Türk işi, gibi geleneksel Türk el sanatlarının yapımını öğrenen genç kızlar, unutulmaya yüz tutmuş bu sanatlarını öğrenerek gelecek kuşaklara aktaracak.

"Kurslar mental olarak rahatlatıyor"

El iş kursuna gelen Nilgün Karaoğlu, kursların boş vakitlerin daha verimli değerlendirebilmeleri açısından büyük bir fırsat olduğunu belirterek “Binevler Sosyal Tesisinde geleneksel el nakışları öğreniyoruz. Amacımız; geçmişi günümüze taşımak. Burada hem öğreniyor hem de öğretiyoruz. Dört kızımın çeyizini burada yaptım. 20 yıldan bu yana geliyorum kurslara. Hocalarımızın sayesinde el nakışlarının tamamını öğrendim. Yaptığım işleri satarak para kazanıyorum. Ayrıca bu kurslara gelerek sosyalleştik. Yeni arkadaşlar ve çevre edindik” dedi.

Kursların kadınları psikolojik anlamda da rahatlattığını ifade eden Tuğba Onat “Ben ev hanımıyım. Buraya gelmeden önce sürekli kafamda farklı şeyler kuruyor ve zamanı boşa harcıyordum. Binevler Sosyal Tesisine önce kızımı getirmiştim. Daha sonra bayanların burada el işi yaptığını görünce bende gelmek istedim. Şimdi hem iş öğreniyorum. Hem de mental olarak rahatlıyorum. Yaptığım el işlerini satarak aile bütçeme de katkıda bulunuyorum. Bu kurslar sayesinde zamanımızı daha verimli geçire biliyoruz” diye konuştu.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını öğrenmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Hatice Didem Çirkin, “İki yıldır Binevler Sosyal Tesisi ’ne geliyorum. İlk geldiğimde iğne tutmasını dahi bilmiyordum. Hocalarım bana büyük bir sabır ve öz veriyle bu işleri öğretti. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaparak sanki geçmişle günümüz arasında bir bağ kurduğumuzu hissediyorum. Mesela; kanaviçe yapmayı bilmezdim. Şimdi; kanaviçe yaparak ve bunları modern motiflerle günümüze uyarlayarak geçmişle bağlantımızı koparmıyoruz ve bu bizim ufkumuzu ve milli duygularımızı artırıyor" dedi.