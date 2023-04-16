Alanya Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Ramazan Meydanı Etkinliklerinin konuğu ünlü sanatçı Uğur Arslan oldu. Arslan, şiirleri, hikaye ve şarkıları ile meydanı dolduran kalabalığa unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşattı.

Her yıl Alanya Belediye Binası yanında kurulan ve artık Alanya’da bir Ramazan geleneği haline gelen Ramazan Meydanı Etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Birçok Ramazan Ayı geleneklerinin yansıtıldığı, hediyelik eşya ve yiyecek içecek stantlarının olduğu meydan birbirinden renkli etkinlik ve ünlü sanatçılara ev sahipliği yapıyor.

Uğur Arslan’dan unutulmaz bir ramazan akşamı

Ramazan Ayı’nın son gününe kadar sürecek olan etkinliklerde dün akşam sahneyi ilk olarak Hacivat ve Karagöz Kukla Gösterisi aldı. Ramazan Ayı’nın vazgeçilmez gösterilerinden olan ve çocukların ilgiyle takip ettiği Hacivat Karagöz gösterisi izleyenleri kahkahalara boğdu. Bu güzel gösterinin ardından ise sahneyi ülkemizin en önemli sanatçılarından olan şair, müzisyen ve televizyon sunucusu Uğur Arslan aldı. Dillerden düşmeyen pek çok şiir ve şarkısını meydanı dolduran Alanyalılar için seslendiren Arslan, kalabalığa muhteşem bir Ramazan akşamı yaşattı. Güzel havayla birlikte meydanı dolduran vatandaşlarda unutulmaz bir Ramazan akşamına şahitlik ettiler. Bu güzel programın ardından Alanya halkına ve Alanya Belediyesi’ne teşekkür eden Uğur Arslan, kendisi için de çok güzel ve unutmayacağı bir akşam olduğunu vurguladı. Alanya Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal sahneye çıkarak değerli sanatçıya teşekkür edip Alanya tablosu hediye etti.

Meydan Ramazan’ın son gününe kadar açık

Alanya Belediyesi Ramazan Meydanı Etkinlikleri Ramazan boyunca birbirinden güzel gösterilerle devam edecek. Ramazan Ayı’nın sonuna kadar her akşam açık olacak meydanda; Çember ve Balon Gösterisi, Jonglör Gösterisi, Palyoça ve Bubble Şov, Sihirbaz Gösterisi, Ateşbaz Gösterisi, Karagöz Hacivat Kukla Gösterisi, Orta Oyunu gibi hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden pek çok gösteri yapılacak. Meydan; Lal Tasavvuf ve Semazen Grubu, Alanya İlçe Müftülüğü Tasavvuf Müziği Ekibi, Nağmekar Tasavvuf Müziği Ekibi gibi ekipleri ayrıca ünlü sanatçılar Yılmaz İster ve Murat Belet’i ağırlayacak.