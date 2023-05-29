Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Personel Halı Saha Turnuvası”, Anadolu Üniversitesi Çarşı A Spor Tesislerinde, Döner Sermaye Müdürlüğü-Eğitim Fakültesi müsabakasıyla başladı.

Anadolu Üniversitesi personelini sportif faaliyetler ile bir araya getirmeyi hedefleyen ve geleneksel olarak düzenlenen turnuvanın başlama vuruşunu, SKS Daire Başkanı Galip Özsarı yaptı.

Üç grupta 13 takım şampiyon olmak için mücadele edecek

Geçtiğimiz hafta çekilen kuralar ile belli olan gruplara göre düzenlenen Personel Halı Saha Turnuvası’nda ekipler şampiyon olmak için mücadele edecek. Üç grupta 13 takımın kıyasıya rekabet edeceği turnuvanın kazananı ise 14 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek final maçı ile belli olacak.