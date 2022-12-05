Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Ali Altun, Gaziantep’te düzenlenen Minikler Salon Türkiye Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı. 29 İlden 420 sporcunun katıldığı şampiyonada, temsilcimiz 8-9 yaş minik erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Birbirinden zorlu rakiplerine karşı mücadele veren Altun, sergilediği performansla kürsüye çıkmayı başardı. Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, izleyicilerin ilgisi yoğun oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Okçuluk Spor Kulübü Sporcusu, Minikler Salon Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü oldu.

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