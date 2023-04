Sivas’ta Anadolu’nun en eski camilerden olan Sivas Ulu Cami’de Ramazan Bayramı namazı kılındı. Namazda Çadlı Müslüman gençlerin geleneksel kıyafetleriyle namaz kılmaları dikkat çekti.

Selçuklular döneminde inşa edilen eğik minaresi ile ünlenen 8 asırlık Sivas Ulu Cami’nde bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde caminin yolunu tuttu. Tarihi cemideki atmosferi tatmak isteyenler camiye gelerek safa girdi. Namazda ise Çadlı Müslüman gençler dikkat çekti. Geleneksel kıyafetlerini giyerek namazlarını kılan Çadlı gençler geleneksel kıyafetlerini giydikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

“Bugün sevinçli günümüz”

Namaz kılmaya gelen Hikmet Emirhan, sevinçli bir gün olduğunu ifade ederek, “ Allah’ıma şükürler olsun, duygulanıyorum. Depremzede vatandaşlarımız var. O yüzden duygulanıyorum. Kelimeler boğazımda düğümleniyor. Bugün sevinçli günümüz ama Cenabı Allah bir daha deprem yaşatmasın” dedi.

“Bayram birlik ve beraberlik ve kardeşliktir”

Emin Uluçay ise bayramların birlik ve beraberlik olduğunu söyleyerek, “ Rabbim bizi bu mübarek güne kavuşturduğu için şükürler olsun. Bayram birlik ve beraberlik ve kardeşliktir. En önemlisi bu bayramları bu şekilde geçirmek. Ülkece çok sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bu bayramda da birlik ve beraberlik adına çok güzel örnekler sergiledik” ifadelerini kullandı.

Her bayramda giyiyorlar

Çadlı Müslüman genç Muhammed İsa, gelensek kıyafetlerini her bayramda giydiklerine değinerek, “Bu bizim ülkemizin kıyafetleri ve her bayramda giyiyoruz. Bu giydiğimiz zaman çok mutlu oluyoruz. Biz 3 senedir buradayız. Her zaman bu camiye gelip namaz kılıyoruz” şeklinde konuştu.