Türk kadınının el emeği, göz nuruyla işleyip şekillendirdiği dünyada ‘Türk danteli’ olarak bilinen geleneksel iğne oyasının en büyük müşterisi Japonlar. Rengarenk çiçek motiflerinin iğneyle şekillendiği iğne oyaları Amasyalı kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor.

Türk kadınının el emeği, göz nuruyla işleyip şekillendirdiği dünyada ‘Türk danteli’ olarak bilinen geleneksel iğne oyasının en büyük müşterisi Japonlar. Rengarenk çiçek motiflerinin iğneyle şekillendiği iğne oyaları Amasyalı kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor.

Amasya Valiliği ‘Geleneksel Türk Sanatları Merkezi’ oluşturdu

Amasya Valiliği’nin oluşturduğu Geleneksel Türk Sanatları Merkezi, kadınların geleneksel sanatlarla ilgili eğitim alıp ürettikleri eserleri dünya geneline pazarlamalarına olanak sağladı. Bu sanatların başında geçmişi Osmanlı dönemine dayanan iğne oyası geliyor.

“Yaka iğnesi, fular, eşarp gibi aksesuarlarda kullanılıyor”

Şehzadeler şehri olarak bilinen tarihi kentte 10 yılı aşkın süredir iğne oyası eğitimi veren Gülay Akgül, “İğneyle ipin dansı olan iğne oyası dünyada ‘Türk danteli’ olarak biliniyor. Bize özgü bir sanat. Yaka iğnesi, fular, eşarp gibi aksesuarlarda kullanılıyor” dedi.

“En büyük pazarımız Japonya”

En çok ürün gönderdikleri ülkelerin başında Japonya’nın geldiğine işaret eden Akgül, “En büyük pazarımız Japonya. Japonların iğne oyasına inanılmaz bir merakı ve talebi var. 10 yıldır sipariş alıyoruz. Tasarımlarımızda canlı çiçeklerden örnek alıyoruz. Japonlar bunun zarafetini seviyor. Taklit edemedikleri için de sadece Türkiye’den almak zorundalar” diye konuştu.

5 yıl önce katıldığı iğne oyası kursunda aldığı eğitimi becerisiyle harmanlayarak yurt içinde ve yurtdışına ürün gönderir hale geldiğini anlatan Sevda Özkan ise “Üretmek, başarmak kendimizi iyi hissetmemizi sağlıyor. Ürettiklerimi sosyal medyada tanıtıp pazarlıyorum. Talep oldukça üretimimiz artıyor” şeklinde konuştu.

Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen de el emeği, göz nuru eserleri üreterek çeşitli ülkelere pazarlama başarısı gösteren kadınları tebrik etti.