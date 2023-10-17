Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ikincisi düzenlenen Geleneksel Hisarlı Ahmet Türk Halk Müziği Ses Yarışması’nda finale kalan isimler belli oldu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlileri Yusuf Ziya Beydüz ve Handan Özdemirel, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Bölümü Öğretim Görevlileri Emrah Kalın ve Burak Gültekin, Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Erhan Bozkurt ile Özel Eğitim Kurumu Müzik Öğretmeni Özkan Yağmur’un jüri üyesi olduğu yarışmada 28 katılımcı performanslarını sergiledi.

Jürinin yaptığı değerlendirmede dereceye giren 10 yarışmacı finale kalmaya hak kazandı. Finale kalan isimler; Muhammet Furkan Yanıkkaya, Hüseyin Yirmibeş, Eda Tercanlı, Rumeyse Öngüç, Beyza Ozan, Hawa Narin, İremsu Girgin, Büşra Kayırcı, Ali Talha Bilge ve Ercan Çiçek oldu.