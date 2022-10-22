Kocaeli’de bal üreticilerini desteklemek amacıyla geleneksel olarak düzenlenen İzmit Bal Günleri etkinliği yoğun ilgiyle başladı.

Kocaeli’de bal üreticilerini desteklemek amacıyla geleneksel olarak düzenlenen İzmit Bal Günleri etkinliği yoğun ilgiyle başladı.

Kocaeli’de bal üreticilerini desteklemek amacıyla İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Kocaeli İli Arı Yetiştiricileri Birliği ortaklığında düzenlenen İzmit Bal Günleri, İzmit Belediye Meydanında başladı. Bal üreticilerini ve tüketicileri bir araya getiren İzmit Bal Günleri etkinliği yarın da devam edecek. Geleneksel olarak gerçekleştirilen İzmit Bal Günleri etkinliği ilk günden yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar stantları boş bırakmazken üreticilerin de yüzü güldü.