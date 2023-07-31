Karabük’ün Yenice ilçesinde bu yıl 7’incisi düzenlenen Geleneksel Göktepe Şenlikleri, yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Çeltik Köyü ve Göktepe Yaylası Kalkındırma Geliştirme, Güzelleştirme ve Turizm Derneği tarafından Geleneksel Göktepe Şenlikleri’nin yedincisi yapıldı.

Şenliğe Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Vali Yardımcısı ve Kaymakam Vekili Muhittin Gürel, İl ve ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve aileleri ile birlikte şenliğe gelen çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından çuval yarışması, yoğurt yeme yarışması ve halat çekme yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri ve madalyaları Vali Gürel ve Milletvekili Keskinkılıç tarafından verildi.

Etkinlik konserlerle son buldu.