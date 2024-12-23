İstanbul Gaziantepliler Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Gaziantep buluşması gerçekleşti.

İstanbul Gaziantepliler Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Gaziantep buluşması bir otelde gerçekleşti. Geceye İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeper, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri, AKP MKYK üyesi Sait Kirazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, TFF eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziantepli iş insanları, akademisyenler ve sanatçılar katıldı.

Dernek başkanı Kiraz, gecede yaptığı konuşmada, “Derneğimiz 90 yıldır hizmet veriyor. Bu da Gaziantep insanının vizyonunu gösteriyor” dedi. Gaziantep Valisi Kemal Çeper, Gaziantep’in büyüyen sanayi ve insan gücüyle ülkenin lokomotif kentlerinden biri olduğunu söylerken, Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziantep’in yetişen insan gücünü bu salonda görmenin heyecanını yaşıyorum” diye konuştu.

Büyük ilgi gören gece Ahmet Selçuk İlhan ve İsmail Özkan’ın sahnesiyle son buldu.