Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her sene düzenlenen ‘Mahalleler Arası Geleneksel

Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası’ futbol turnuvası heyecanı başladı. Geçtiğimiz yıl uğradığı

hain saldırı sonucu Şehit olan Polis Memuru Sedat Gezer’in adının verildiği 6 sezon maçlarına

vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, müsabakalarda 37 mahalle takımı şampiyonluk için mücadele

ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde, spora ve sporcuya verdiği

desteklerle adından söz ettiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, her sene düzenleyerek

gelenekselleştirdiği “Mahalleler Arası Geleneksel Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası” turnuva

heyecanını bu sene de yaşatıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen turnuva bu yıl Şehit Polis

memuru Sedat Gezer Sezonu adı altında oynanıyor. Kıyasıya mücadelelerin gerçekleştiği bu yılki

turnuvaya Mersin genelinden 37 mahalle katılırken, toplamda 122 karşılaşma yapılacak.

Gökayaz: “Amacımız mahalleler ve insanları etkileşim sağlayıp onları kaynaştırmak”

Fındıkpınarı Futbol Turnuvası’nın gelenekselleşen etkinliklerden bir tanesi olduğunu söyleyen

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin

Gökayaz “Turnuvamız daha önce köy statüsünde olan ancak şu anda mahalle olan takımların

katılımlarıyla gerçekleşiyor. 6.’sını düzenlediğimiz organizasyonumuza 37 takım katılıyor” dedi.

Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri tüm gün boyunca oynanan maçlara vatandaşlarında yoğun ilgi

gösterdiğini belirten Gökayaz “Çok güzel görsel şölen oluyor. Bu yıl turnuvamızı geçtiğimiz Eylül

ayında şehit verdiğimiz Polis Memuru Sedat Gezer anısına yapıyoruz. Turnuvamız bu sene,

Fındıkpınarı Futbol Turnuvası Şehit Polis Memuru Sedat Gezer Sezonu olarak oynanıyor, böyle

bir karar aldık. Etraftaki mahalle ve merkezden insanların katılımı ile sürekli yoğun seyirci

sirkülasyonu ile oynanıyor maçlar, ilgi çok büyük. Amacımız, spor organizasyonunun yanı sıra

mahalleler ve insanlar arasında etkileşim, iletişim sağlamak ve onları kaynaştırmak” diye

konuştu.