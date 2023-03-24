Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM), gençlerin donanımlarına ve eğitimlerine katkı sağlayan kursların yanı sıra geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını destekleyen kursları da sürdürüyor.

EBEGEM’de kadınlara, rölyef, filografi, motif teknikleri, takı tasarımı ve çeyiz ürünleri gibi geleneksel el sanatları eğitimleri veriliyor. Bayanlara yönelik düzenlenen ve uzman hocalar tarafından verilen kurslara katılan kursiyerler, hem keyifli vakit geçirme fırsatı yakalıyor hem de yaşamlarına yeni bir pencere açmış oluyor. Kurslara katılan kadınlar, aldıkları eğitimlerin kendileri için önemli olduğunu belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.