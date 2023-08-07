Gölcük Belediyesi ev sahipliğinde Geleneksel El Sanatları Festivali yapılacak.

Gölcük Belediyesi Geleneksel El Sanatları Festivali Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda başlıyor. Gölcük Belediyesi tarafından sanata değer katacak olan El Sanatları Festivali, geleneksel el sanatlarının usta isimleri, 11-13 Ağustos tarihleri arasında Gölcük’te bir araya gelecek. Kültür ve sanat paylaşımı adına önemli buluşma olacak olan festival, geleneksel el sanatları stantlarının yanı sıra, teknik paylaşım atölyeleri ve tiyatro gösterileri ile Gölcük’te sanat dolu gün yaşatacak. Festivale katılan ziyaretçiler, düzenlenecek atölyeler ile geleneksel el sanatları hakkında bilgiler edinebilecek.