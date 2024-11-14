Sinop’un Durağan ilçesinde kurulan Geleneksel Durağan Panayırı, renkli görüntülere sahne oldu.

Durağan Belediye Meydanı’nda kurulan lunapark salıncağı üzerinde, Durağan Meslek Yüksekokulu öğrencileri, “Türkiye’m” şarkısı eşliğinde ve ellerinde Türk bayraklarıyla salıncağa binerek izleyenlere unutulmaz bir gösteri sundu. Panayırın bu özel anı, hem ilçede yaşayanlar hem de festivale katılan ziyaretçiler tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Belediye Başkanı Necmettin Ermiş öğrencilerin gösterisi hakkında yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz haftalarda Boyabat Panayırı’nda davul-zurna ekibini lunapark salıncağı üzerinde davul zurna çalarken izlemiştik. Bugün de Durağan’ımızda üniversiteli gençlerimiz ellerinde bayraklarla gelerek salıncağa bilmeleri ve böylesi güzel bir anı bizlere yaşattıkları için çok memnun kaldık. Kendilerine belediyemiz ve ilçemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.