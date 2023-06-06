Geleneksel Çocuk Oyunları şenliği ilçe finallerinin ardından, Balıkesir il finalinde hızlı koşan kazandı, “Mendil Kapmaca”, “Kaleli Yakan Top” ve “Yağ Satarım Bal Satarım” finalleri ise nefesleri kesti.

Geleneksel Çocuk Oyunları, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı içerisinde 20 ilçeden İlkokul ve ortaokullar arasında 772 okul ve 48 bin 463 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, “Unutulmaya yüz tutmuş, geleneksel çocuk oyunlarımızı yeniden tanıtmak, çocuklarımıza bu sorumluluğu yüklemek, bunların spor gibi bir yarışma halinde burada sergilemesini izlemek gerçekten olağanüstü bir duygu. Geleneksel oyunlar, kültür mirasımızın bir parçası. Dijital dünya bize hepsini unutturdu. Bu vesileyle çocuklarımıza bu sporları tanıtıyor, bu oyunları onlara öğretiyor, onlarla birlikte dereceye koşan bir spor kültürü geliştiriyor ama çok daha önemlisi bu güzel oyunları, gelecek nesillere taşımanın sorumluluğunu da çocuklarımıza yüklemiş oluyoruz” açıklamasında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı; “Türkiye genelinde milli eğitim ve gençlik spor il müdürlüklerimizle birlikte okul sporları dalında Geleneksel Çocuk Oyunlarımızın tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımızın renk kattığı her etkinlik güzeldir. Bize bu güzellikleri yaşattıkları için çocuklarımıza, gönüllü hakemlik yapan öğretmenlerimize, destekleriyle yanımızda olan Büyükşehir Belediyemize, ilçe belediyelerimize, Gençlik ve Spor İl ve ilçe müdürlüklerimize teşekkür ediyorum. Çocuk oyunlarına katılan tüm öğrencilerimizi de tebrik ediyorum.” dedi.

Çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine büyük katkısı bulunan ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’ bu yıl da renkli anlara sahne ve büyük çekişmeye sahne oldu. Geleneksel Çocuk oyunları şenliklerinde 2.sınıflarda “Yağ Satarım Bal Satarım”, 3. sınıflarda “Mendil Kapmaca” 4. ve 5. sınıflarda “Kaleli Yakan Top” oyunları oynatıldı.

Proje ile unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları yeniden hayata kazandırılması hedefleniyor. Fiziksel aktiviteyi geleneksel çocuk oyunlarıyla bütünleştiren şenlikte, mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, çuval yarışı, is top, halat çekme gibi eğitsel ve mücadele dolu oyunlara yer veriliyor.

Kurtdereli Spor Salonu’nda düzenlenen İl Finali ve ödül törenine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Yahya Akduman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren, kurum müdürleri, antrenörler, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

2. SINIFLAR “Yağ Satarım Bal Satarım” oyununda;

1. Bandırma Cumhuriyet İlkokulu

2. Edremit Mithat Fethi Büyükdalgıç İlkokulu,

3. SINIFLAR “Mendil Kapmaca” oyununda;

1. Edremit Naim Süleymanoğlu İlkokulu

2. Bigadiç Atatürk İlkokulu

4. SINIFLAR “Kaleli Yakan Top” oyununda;

1. Ayvalık Sakarya İlkokulu

2. Bandırma Cumhuriyet İlkokulu

5. SINIFLAR “Kaleli Yakan Top” oyununda;

1. Karesi Fatih Ortaokulu

2. Sındırgı Cumhuriyet Ortaokulu