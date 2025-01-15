Konyaaltı Belediyesi, üretimini desteklediği ve bilinirliğini arttırma çalışmaları yaptığı Çandır fasulyesinin tanıtımını bu kez fasulye şenliğinde piyaz ikramı ile yapacak. Manavgat Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilecek şenlikte vatandaşa ikram edilecek olan piyazda, Konyaaltı’nın aranan lezzeti Çandır fasulyesi ve Manavgat’ın coğrafi işaretli ürünü altın susamdan üretilen tahin kullanılacak.

Konyaaltı Belediyesi, Yarbaşçandır Mahallesi’nde 5 dönümlük arazi üzerinde üretimini gerçekleştirdiği Çandır fasulyesinin tanıtımını 7. Geleneksel Çandır Fasulyesi Şenliği’nde piyaz ikramı ile yapıyor. Çandır Fasulyesi Şenliği, Konyaaltı Belediyesi ve Manavgat Belediyesi ortaklığıyla gerçekleştirilecek. Antalya piyazının aranan lezzeti olan Çandır fasulyesi ve Manavgat’ın coğrafi işaretli ürünü altın susamından üretilen tahininin buluşacağı şenlik Konyaaltı’nın göz bebeği HayatPark’ta gerçekleşecek. Konyaaltı ve Manavgat ilçelerinin kendilerine has yöresel lezzetleri kullanılarak hazırlanacak Antalya piyazının vatandaşlara ikram edileceği şenlik, 18 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’de başlayacak. Şenlik, Çandır fasulyesi ve Manavgat tahininin yanı sıra, 2017 yılında coğrafi işaret alan Antalya piyazının tanıtımı ve bu lezzetin farklı kitleler tarafından sevilmesi açısından önemli bir rol oynayacak. Etkinlikte, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu da sahne alacak.

Konyaaltı ve Manavgat belediyeleri ortaklığıyla

Geçtiğimiz yıllarda fasulye hasadı zamanında HayatPark’ta düzenlenen etkinlik, bu yıl hem YarbaşÇandır’da, hem de HayatPark’ta olmak üzere ikinci kez düzenleniyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın seçim sürecinde Yarbaşçandır mahalle sakinlerine verdiği söz üzerine, etkinliğin ilk ayağı fasulye hasadı zamanında fasulyenin anavatanı Yarbaşçandır’da yapılmış ve Konyaaltı Belediyesi’nin 5 dönüm alan üzerinde yetiştirdiği ürün fasulye yemeği yapılarak mahalle sakinlerine ikram edilmişti. Konyaaltı’nın yöresel lezzeti Çandır fasulyesinin tanıtımı ve bilinirliği için düzenlenen ikinci etkinlik ise ilçe merkezinde, ilk kez farklı bir lezzetle, Antalya piyazı ikramı ile gerçekleştirilecek.

Farklı yörelere has lezzetler buluşacak

Konyaaltı ve Manavgat Belediyeleri’nin ortaklığında düzenlenecek şenlikte, her iki ilçenin de kendilerine has yöresel ürünleri yer alacak. İnce, damarlı ve küçük taneli yapısıyla Antalya piyazı için ideal bir fasulye cinsi olan Çandır fasulyesi, Toroslar’ın zirvesinde, Antalya’nın gizli cennetlerinden biri olan Yarbaşçandır Mahallesi’nde yetiştirmektedir. Geçtiğimiz yıllarda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Çandır fasulyesi, Konyaaltı Belediyesi’nin 5 dönümlük alanda üretime başlaması ve üreticiye verdiği destek sonrası yeniden sofralarda yerini almaya başladı. Konyaaltı Belediyesi, Antalya piyazının olmazsa olmazı olan Çandır fasulyesinin üretimi, tanıtımı ve bilinirliği için yaptığı çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor.

Fasulye Konyaaltı’ndan, tahin Manavgat’tan

Şenlikte, Manavgat’ın kendine has ürünü olan altın susamdan üretilen Manavgat tahini ise piyaz içerisinde Çandır fasulyesi ile buluşarak vatandaşa ikram edilecek. Kendine özgü tadını ve kalitesini temel hammaddesi olan coğrafi işaretli Manavgat altın susamından alan Manavgat tahini, bölgenin iklimi, toprak yapısı ve geleneksel tarım yöntemleri sayesinde benzersiz bir lezzet profili sunuyor. Kahvaltılardan tatlılara, mezelerden soslara kadar birçok tarifte kendine yer bulan Manavgat tahini, coğrafi işaretli susamın verdiği üstün kaliteyle Antalya piyazı için ideal bir lezzet olmasıyla biliniyor.