Muğla’nın Bodrum ilçesinde her yıl mandalin hasat döneminde farkındalık oluşturmak için düzenlenen Bodrum Mandalin Festivali bu yıl da birbirinden güzel etkinliklerle Bitez Köy İçi Mevkiinde gerçekleştirilecek

Bodrum Belediyesi ve Bitez Mahalle Muhtarlığı organizasyonuyla Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum TARKO, Bodrum Mandalin Hareketi, Bitez Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (BİTAV), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Coğrafi İşaret Çalışma Grubu iş birliğiyle 15 Aralık Pazar günü Bitez Köy İçi Mevkiinde düzenlenecek Bodrum Mandalin Festivali renkli görüntülere sahne olacak.

Gün boyunca yerel sanatçıların sahne alacağı etkinlik; söyleşiler, DJ performansları, mandalin içerikli ikramlar, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün mandalin dağıtımı, eğlenceli çocuk etkinlikleri, halk oyunu gösterileri ve satış stantları ile dolu dolu geçecek.

Bodrum Kadın Kooperatifi Üretim Sohbetlerinin gerçekleşeceği Bitez Köy İçi Arap Çavuş Kahvesi yanında saat 13.00’te Prof. Dr. Cem Şen’in moderatörlüğünde Kırsal Turizmin Önemi ve Kırsal Kadın Girişimciliği, Agro Turizm ve Önemi, Narenciyede Yan Ürünlerin Potansiyeli ve Fırsatlar, Agrohomeopati ile Zehirsiz Tarım, Üretimde Kadın ve Kooperatif konuşulacak.

Mandalin Festivalinde kurulacak olan Festival Masası ise Bodrum’da potansiyel alıcıları, narenciye bahçe sahipleri ve üreticilerle buluşturacak. Bodrum bahçelerinde yetişen narenciyelerden üretilen katma değerli tüm ürünler ilk kez bir arada sergilenecek. Katma değer üreten üreticiler; restoran, otel, market, hal yetkilileri ve bahçe sahipleri, Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Bürosu Mandalin Uygulama Bahçesi ve Bitez Hizmet Bürosuna başvurabilir.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci geleneksel hale gelen ve yıllardır önemli kurum ve kuruluşların iş birliğiyle düzenlenen Bodrum Mandalin Festivaline herkesi davet ederken şunları söyledi:

“Bodrum’un önemli kültürel değerlerinden olan mandalinanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için düzenlenen etkinlikte birbirinden güzel etkinliklerle bir kez daha Bodrum mandalininin değerini anlatmaya çalışacağız. 15 Aralık Pazar günü gerçekleşecek ve tüm gün çeşitli etkinliklerin süreceği Bodrum Mandalin Festivaline tüm halkımızı bekliyoruz. Bodrum mandalininin yaşatılması için çaba gösteren herkese teşekkür ederim.”