Bilecik’te geleneksel bitki ve baharatlardan ayda 600 ton içecek üretim kapasitesine sahip tesis, ürünleriyle hem yerel hem de global pazarlarda yer almayı hedefliyor.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren bir içecek üretim tesisini ziyaret ederek, üretim süreci ve firma hakkında detaylı incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında Vali Şefik Aygöl, tesisin kapasitesini ve üretilen içeceklerin çeşitliliğini yerinde gözlemledi. Tesiste geleneksel bitki ve baharatlardan ürettiği içeceklerle dikkat çekiyor. Tesis, aylık ortalama 600 ton içecek üretim kapasitesine sahip. Firma, sağlıklı içecek seçenekleri sunmak amacıyla katkı maddesi kullanmadan doğal üretim yaparak istikrarlı bir büyüme süreci sürdürüyor. Şirketin üretim yelpazesinde aromatik bitkilerden toplamda 6 farklı ürün çeşidi bulunuyor. Bu ürünler, geleneksel Türk lezzetlerinden ilham alarak hem yerel hem de global pazarlarda yer edinmeyi hedefliyor.

Vali Aygöl, tesisin Bilecik’in yerel ekonomisine katkı sağlamak için gösterdikleri çabaların takdire şayan olduğunu ayrıca, geleneksel lezzetlerin dünyaya tanıtılmasına yönelik bu tür girişimlerin Bilecik’in kalkınmasında önemli rol oynayacağını belirtti.