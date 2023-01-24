Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu sene 9.su gerçekleştirilen “Atlı Cirit Turnuvası” vatandaşların yoğun ilgisiyle başladı.

Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu sene 9.su gerçekleştirilen “Atlı Cirit Turnuvası” vatandaşların yoğun ilgisiyle başladı.

Uşak Belediyesi 9. Atlı Cirit Turnuvası, kalfa Koruluğu Cirit sahasında başladı. Bu yıl 36 takımın katıldığı turnuvanın açılış törenine; Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Turnuvanın ilk gününde Uşak’a özgü olan mısır odunu gösterisi, cirit atma yarışı, at oynatma gösterilerini izleyen Vali Dr. Turan Ergün, turnuvaya katılan sporcuları tebrik ederek turnuvada başarılar diledi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, belediye olarak 9.sunu düzenledikleri, Atlı Cirit Turnuvası’na her yıl kulüp, sporcu ve seyirci sayısındaki rekor artışa dikkat çekti. Geçmiş yıllara göre bu yıl 36 kulübün katılmasının sevindirici olduğunu kaydeden Çakın, “Uşak Belediyesi olarak daima sporun ve sporcunun yanındayız. Belediye olarak toplumumuzun sağlam temeller üzerinde durması için kültür, sanat ve spor gibi mihenk taşları üzerinde durmasına büyük önem veriyoruz. Uşak’ın ve Uşaklının en sevdiği sporların başında gelen atlı cirit sporunu da bu tür turnuvalar aracılığı ile gelecek nesillere aktarmaktan da ayrıca büyük bir zevk onur duyuyoruz” dedi.