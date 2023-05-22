Ağrı’da, “Geleneksel Ağrı Mutfağı” etkinliğinde yöresel yiyecekler sunuldu.

Ağrı’da 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin açılışı dolayısıyla Millet Bahçesi’nde “Geleneksel Ağrı Mutfağı” etkinliği düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program halk oyunları gösterisiyle devam etti. Program daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ’ın haftanın anlamına ilişkin yaptığı konuşmayla devam etti. Ardından stantların açılışını yapan Vali Vekili Bülent Şimşek, Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan ve il protokol üyeleri, stantlarda sunulan kentin yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerini tattı. Birçok vatandaşın da katılım sağladığı etkinlikte yöresel yiyecekler ikram edildi.