GAZİANTEP(İHA)Şehitkamil Belediye Başkanlığı’nca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen geleneksel spor organizasyonlarında dereceye giren sporcular ödüllerini aldılar. 5 farklı branşta 900’ün üzerinde sporcunun müsabık olduğu organizasyonların finalinde büyük coşku yaşandı.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile akıl ve zeka oyunları, basketbol, futbol, paintball ve doğa sporları alanında gerçekleştirilen 5 farklı organizasyonda, kategorilerinde derece elde eden 98 sporcu, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende ödüllerine kavuştular.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdür V. Eyyüp Dinçoğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir ve Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol ile çok sayıda okul ve kulüp yöneticisinin katıldığı törenin öncesinde düzenlenen kokteylde şampiyonlar, koyu sohbetler gerçekleştirdiler.

"Başarıları nitelikli bir şekilde ödüllendiriyoruz"

15 Temmuz Geleneksel Spor Etkinlikleri Ödül Töreni’nde katılımcılara hitap eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, başarıları nitelikli bir şekilde ödüllendirdiklerini ifade etti. Fadıloğlu, “Cumhuriyetimizin Kuruluşu’nun 100. Yılı münasebetiyle ‘Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Gençlik ve Spor Organizasyonu’ düzenleyeceğimizi daha önce paylaşmıştık. Şu anda Ocak ayından bugüne kadar 50. organizasyonu düzenlemiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Aralık ayının sonuna kadar 100. organizasyonu inşallah tamamlamış olacağız. Bu etkinlikler içerisinde yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Spor Etkinliklerinde dereceye giren sporcularımıza ödüllerini takdim ediyoruz. Sporcularımız, her zaman olduğu gibi centilmence mücadeleler verdiler. Onları, kıymetli antrenörlerini ve değerli velilerimizi yürekten kutluyorum. Bizim asıl hedefimiz, başarıyı nitelikli bir şekilde ödüllendirmek. Bu noktada eğitim, bilim, kültür, sanat ve spor alanında başarılı çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman yanlarındayız. Bu organizasyonların düzenlenmesinde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor, bu vesile ile kahraman şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum” dedi.