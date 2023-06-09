Liselere Giriş Sınavında (LGS)başarılı sonuç almak için yoğun ve eğlenceli bir dönem geçiren öğrenci ve öğretmenler sonuçlarla daha da mutlu oldu. Çalışmalarının sonucu alan öğretmen ve öğrenciler sayesinde Bahçeşehir Koleji bünyesinde LGS şampiyonları çıkarken, şimdi tercih sonuçları beklenmeye başladı.

Düzce’de kurulduğu günden bugüne kadar kaliteli ve geleceği hedefleyen eğitim anlayışı ile başarılara koşan, bünyesinde alanında uzman öğretmenler barındıran Düzce Bahçeşehir Koleji bu başarısının karşılığını LGS sınavında aldı. Bahçeşehir Koleji bünyesinden LGS şampiyonları çıkarken, bütün bir seneyi LGS’ye hazırlanarak geçiren öğretmen ve öğrenciler çalışmalarının karşılığını aldılar.

LGS sınavları sonucu eğitime kısa mola veren öğretmen ve öğrenciler tercih sonuçlarının açıklanacağı 26 Haziran’ı merakla beklerken, bu süreyi dinlenerek geçirecekler.