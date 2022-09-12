Malatya’da 22 yıldır yayın hayatını sürdüren Sonsöz Gazetesi 12 Eylül Askeri Darbesinin yıl dönümünde siyah çıkma geleneğini devam ettirdi.

Malatya’da 22 yıldır yayın hayatını sürdüren Sonsöz Gazetesi 12 Eylül Askeri Darbesinin yıl dönümünde siyah çıkma geleneğini devam ettirdi.

Malatya Sonsöz Gazetesi, 12 Eylül Askeri Darbesinin yıldönümü nedeniyle siyah beyaz çıktı.

Sonsöz gazetesi imtiyaz sahibi Ali Er, 12 Eylül Askeri Darbesi’ne tepki için bugünkü nüshalarının siyah beyaz çıktığını belirterek, 12 Eylül 1980 darbesinin gelecek nesillerimize unutturulmaması gerektiğini söyledi.

Ali Er, 12 Eylül Askeri Darbesin’de dış mihrakların da elinin olduğunu söyleyerek, “200 binin üzerinde insan yargılandı. Yüzlerce ailenin ocakları söndürüldü. Bu darbe demokrasiye ve insanlığa yapılan büyük darbe olduğu için, buna tepki göstermek için bugünü kara gün ilan ederek gazetemizi siyah beyaz çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ali Er bu karanlık darbede Türkiye’nin çok şey kaybettiğini belirterek,” Ülke genelinde sıkıyönetim ilan edildikten sonra sivil toplum kuruluşlarını hedef alan darbeciler, Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay dışındaki dernekleri kapattı. Amaç vatandaşın sesi olan STK’ları sindirmekti. Antidemokratik uygulamalar her taraftan devam ederken , darbeciler acısı yıllarca hafızalardan silinmeyecek idam kararlarına da imza attı. Aradan 42 yıl geçmesine rağmen acılar hala diri, ilk gün ki gibi taze” şeklinde konuştu.